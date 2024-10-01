17:01 | 1.10.2024
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На Тернопільщині у ДТП травмувався громадянин Польщі

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Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 30 вересня о 21:35 на трасі Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, неподалік селища Дружба Тернопільського району.

На місце аварії виїжджала слідчо-оперативна група Теребовлянського відділення поліції.

За попередньою інформацією, за кермом автомобіля Ford Fiesta перебував громадянин Польщі. Чоловік, рухаючись в напрямку Теребовлі, не впорався з керуванням, з’їхав із проїжджої частини дороги на узбіччя, а після цього авто перекинулося.

Потерпілого з численними тілесними ушкодженнями госпіталізували до хірургічно-травматологічного відділення.

Триває перевірка.

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