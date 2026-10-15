У Тернополі п’яний водій влаштував масштабну ДТП та втік

Під час освідування було встановлено, що водій перебуває у стані алкогольного сп’яніння. Фігуранта затримали відповідно до ст. 208 КПК України.

ДТП трапилася у четвер, 15 жовтня, близько 07:00 на вулиці Об’їзній у Тернополі.

41-річний житель Києва, перебуваючи за кермом автомобіля Nissan X-Trail, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з двома транспортними засобами — Mercedes-Benz Sprinter і Citroën Jumper.

Внаслідок зіткнення мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter відкинуло на смугу зустрічного руху, де він перекинувся на автомобіль Skoda Octavia.

У результаті аварії троє осіб отримали травми: водій і пасажири Mercedes-Benz Sprinter, а також водій Skoda Octavia.

Водій Nissan X-Trail після вчинення ДТП зник із місця події. Правоохоронці оперативно розшукали його.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп’яніння).