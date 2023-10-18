У жахливій аварії на Тернопільщині загинуло троє людей, ще один в лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталась 17 жовтня близько с. Озерна Тернопільського району. Орієнтовно о 22.00 годин на автодорозі М-09 зіткнулись вантажний автомобіль «Volvo» та легковий «Toyota Camry».

Внаслідок аварії загинули троє осіб: батько з сином, які перебували у легківці, жителі с. Озерна та пасажир вантажівки.

Водія «Volvo” госпіталізували, а після надання необхідної допомоги його затримали згідно із статтею 208 КПК.

Як стало відомо «Погляду», однією з версій щодо виникнення ДТП є виїзд вантажівки «Volvo FH 13.440» із напівпричепом на смугу зустрічного руху.

На місце події залучались черговий караул 17-ї державної пожежно-рятувальної частини та група рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення, котрі, за допомогою спеціального обладнання, деблокували загиблих, а також вжили заходів щодо недопущення виникнення пожежі на місці ДТП.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 3 статті 286 ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

