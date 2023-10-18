Заборона Московської церкви: хто за і проти з нардепів з Тернопільщини

Перша серія епопеї під назвою «Заборона УПЦ МП Верховною Радою» може бути продемонстрована вже на одному з найближчих пленарних тижнів. Принаймні, вже оголошено про зібрані 226+ підписів охочих голосувати за вирішення цього питання. А це вибиває з рук аргументи керівництва парламенту та монобільшості про брак голосів, які лунали весь цей час.

Показово, що поява підписів під зверненням до голови Верховної Ради фактично була відповіддю на несподівану навіть для «слуг» заяву спікера Руслана Стефанчука про те, що в парламенті нема необхідної підтримки заборони московської церкви. Втім, Стефанчук тоді залишив місце для відступу, зробивши ремарку, що всередині фракцій, зокрема, в «Слузі народу», ведеться робота у цьому напрямку.

І ця робота врешті дала результат. У розпорядження «Главкома» потрапив список депутатів, які погодилися підтримати заборону Московської церкви. Станом на 5 жовтня ми дійсно нарахували 225 таких нардепів. Зазначимо, що деякі прізвища фігурують у списку по два рази, але «Главком» їх рахував лише один раз. Цікаво, що серед підписантів звернення до Стефанчука є… і сам Стефанчук та його «права рука» перший віцеспікер Олександр Корнієнко. Фракції «Голос» та «Європейська солідарність» підписали звернення у повному складі, а от «слугам народу» не вдалося навіть дотягнути до 150 голосів. Групи «За майбутнє» та «Довіра» розділилися навпіл, як і «Батьківщина» – так, її лідер Юлія Тимошенко поки утрималася від демонстрації своєї позиції з приводу чутливих церковних справ.

Щодо депутатів з Тернопільщини, то всі мажоритарники підписали звернення про заборону Московської церкви на теренах України: Володимир Гевко, Ігор Василів та Андрій Богданець (“Слуга народу”), Михайло Люшняк (“Довіра”) та Іван Чайківський (“За майбутнє”). До тернополян можна віднести і двічі голову Тернопільської ОДА Михайла Цимбалюка (“Батьківщина”), який теж поставив свій підпис. Немає у числі підписантів Людмили Марченко з фракції “Слуга народу”, яку підозрюють у отримання хабаря.



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