Минулої доби вогнеборці Тернопільщини ліквідували 6 пожеж та врятували 8 будівель

17 жовтня о 14:24 у м. Бережани Тернопільського району на вул. Миру, 53 виникла пожежа господарської будівлі, внаслідок якої знищено господарський інвентар на площі 3 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 7-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння врятовано 3 будівлі;

– о 19:21 у с. Зарваниця Золотниківської ТГ Тернопільського району на вул. Шевченка, 26 виникла пожежа господарської будівлі. Внаслідок пожежі знищено покриття та перекриття будівлі на площі 5 м кв., речі домашнього вжитку на площі 2 м кв., пошкоджено покриття та перекриття будівлі на площі 20 м кв., речі домашнього вжитку на площі 3 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 9-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної команди с. Золотники. Під час гасіння врятовано 2 будівлі;

– о 20:38 у м. Тернопіль на просп. Злуки, 43 виникла пожежа віконної рами ліфтової шахти на даху 9-поверхового багатоквартирного житлового будинку. Внаслідок пожежі знищено віконну раму на площі 0,5 м кв. Пожежу ліквідовано черговою зміною частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління;

– о 21:31 у с. Старий Тараж Почаївської ТГ Кременецького району на вул. Гнила Лоза виникла пожежа господарської будівлі. Внаслідок пожежі знищено покриття будівлі на площі 10 м кв., пошкоджено облицювання стін будівлі на площі 20 м кв. Пожежу ліквідовано черговим відділенням 23-го державного пожежно-рятувального поста 5-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння врятовано 1 будівлю;

– о 21:46 у м. Чортків на вул. Січинського виникла пожежа металевого вагончика. Внаслідок пожежі знищено побутове сміття у вагончику на площі 30 м кв. Пожежу ліквідовано черговим відділенням 6-ї державної пожежно-рятувальної частини.

18 жовтня о 02:13 у с. Нирків Товстенської ТГ Чортківського району на вул. Рильського, 17 виникла пожежа житлового будинку. Внаслідок пожежі знищено покриття будівлі на площі 80 м кв. та перекриття будівлі на площі 60 м кв., пошкоджено перекриття будівлі на площі 20 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 15-ї державної пожежно-рятувальної частин та місцевої пожежної команди с. Товсте. Під час гасіння врятовано 2 будівлі.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.



