«УДАР Віталія Кличка»: Місцева влада забезпечить тепло в оселях українців, але закликає уряд виконувати зобов’язання меморандуму 

Усі сторони-підписанти вересневого Меморандуму про взаєморозуміння мають дотримуватися взятих на себе зобов’язань. Це стане запорукою безболісного проходження опалювального сезону громадянами України.

Про це заявили у партії «УДАР Віталія Кличка».

Нагадаємо, 30 вересня 2021 року був підписаний Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021–2022 рр.

2 грудня 2021 року Верховна Рада України ухвалила зміни до Державного бюджету на 2021 рік, якими передбачене спрямування громадам 26,9 млрд грн субвенції на погашення заборгованості з різниці в тарифах та виділення 512,3 млн грн дотації для територіальних громад, індекс податкоспроможності яких менше 0,9. Проблемним питанням залишається обмеження НАК «Нафтогаз України» обсягів газу для підприємств теплопостачання.

У партії «УДАР Віталія Кличка» зазначили, що місцева влада забезпечить тепло в оселях українців, але потребує виконання зобов’язань Урядом щодо компенсації різниці в тарифах, передбаченої Меморандумом про взаєморозуміння.

– Столична влада, як влада інших українських міст, взяла на себе рішучі зобов’язання перед українськими сім’ями про забезпечення їх теплом за доступною ціною впродовж опалювального сезону. Замість перекидання відповідальності Київ почав самостійно вирішувати питання, які мав би вирішувати уряд, – збільшив статутний фонд Київтеплоенерго на 2 млрд грн і дав тепло киянам за доступною ціною ще до моменту отримання передбаченої Меморандумом компенсації за різницю в тарифах від уряду, – розповіли в «УДАРі Віталія Кличка».

«Ударівці» наголошують на тому, що уряд все ж має чітко виконувати умови Меморандуму, щоб українці цього опалювального сезону були з теплом і не були змушені платити за нього за підвищеним тарифом.

– Обмеження обсягів газу для підприємств теплопостачання з боку НАК «Нафтогаз України» та відсутність бюджетних компенсаторів для відшкодування стриманих органами місцевого самоврядування тарифів залишаються на сьогодні проблемним питанням для органів місцевого самоврядування. НАК «Нафтогаз України» для вирішення проблеми має внести зміни до договорів на постачання природного газу та відкоригувати обсяги природного газу для населення та бюджетних установ, враховуючи фактичні об’єми спожитого газу в жовтні 2021 року, – зазначили «ударівці».

Для уникнення подібних проблем у майбутньому уряд має розробити та затвердити алгоритм внесення змін до договорів на постачання природного газу в частині зміни обсягів природного газу у разі їх фактичного перевищення, вважають «ударівці».

У партії висловили сподівання, що уряд у грудні 2021 року розподілить між бюджетами місцевого самоврядування весь обсяг субвенції на погашення заборгованості з різниці в тарифах та дотації для територіальних громад, індекс податкоспроможності яких менше 0,9. Це сприятиме покращенню фінансового стану підприємств ТКЕ – дозволить їм погасити борги й впевнено пройти опалювальний сезон, не підвищуючи тарифів для споживачів.