У Гусятині затримали збутника гранат

У Тернопільській області оперативники викрили злочинну діяльність чоловіка, уродженця Луганської області, який займався незаконним збутом вибухонебезпечних предметів. За даними поліції, підозрюваний переїхав до села в Гусятинській громаді, де протягом двох тижнів продав п’ять вибухових пристроїв — ручні бойові гранати Ф-1 та РГН.

Слідчі оголосили 46-річному зловмисникові підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України — «збут вибухових пристроїв». За цією статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Поліцейські з’ясовують походження заборонених предметів, триває досудове розслідування.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваного.