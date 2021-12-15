Спортсмени з Тернопільщини вибороли призові місця в Польщі

Збаразькі борці посіли перше загальнокомандне місце на 15 традиційному Міжнародному турнірі з вільної боротьби “Кубок Мазовше”. Про це Суспільному повідомив тренер Петро Король.

Змагання відбувалися в польському місті Тересін. У турнірі брали участь 180 спортсменів до 15 років із Литви, Естонії, Словаччини, Польщі та України.

У ваговій категорії 44 кг золоту медаль виборов Назар Баньковский. Владислав Хариш посів перше місце у ваговій категорії 52 кг і Юрій Дячук – у ваговій категорії 85 кг.

Срібні медалі здобули Віталій Ткач, Влад Модний і Назар Васьків.

Третє місце мають Арсен Яворівський, Олександр Смакула, Вадим Швидкий, Максим Тихонюк, Назар Бовтун, Дмитро Борак, Антон Солонинка, Олександр Ковалевський.

Тренують спортсменів Петро та Євген Королі, Олександр Шафранський та Олег Борисевич.