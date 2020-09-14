Урочистий початок навчального року в Тернопільській семінарії

У суботу, 12 вересня, в Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбулася урочиста Архиєрейська Літургія, яку очолив архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк), у співслужінні ректора Тернопільської вищої духовної семінарії імені Патріарха Йосифа Сліпого о. Івана Римара, віце-ректора о.-доктора Володимира Ковалковського та інших священнослужителів. В часі Богослужіння митрополит Василій уділив дияконські свячення випускникам Тернопільської семінарії піддияконам Володимиру Маламону та Івану Панасу.

У суботу, 12 вересня, в Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбулася урочиста Архиєрейська Літургія, яку очолив архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк), у співслужінні ректора Тернопільської вищої духовної семінарії імені Патріарха Йосифа Сліпого о. Івана Римара, віце-ректора о.-доктора Володимира Ковалковського та інших священнослужителів. В часі Богослужіння митрополит Василій уділив дияконські свячення випускникам Тернопільської семінарії піддияконам Володимиру Маламону та Івану Панасу.

Знаменним цей день став для студентів першого курсу ТВДС, адже сьогодні вони ступили на особливу дорогу навчання та служіння. Під керівництвом ректора о. Івана Римара першокурсники склали Присягу Семінариста, в якій обіцяли з Божою допомогою ревно і старанно вчитися, виконувати внутрішній розпорядок та виявляти повагу до своїх наставників.