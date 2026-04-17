Тернопільського чиновника повернули з Польщі, щоб покарати

Тернопільський міськрайонний суд визнав винним керівника підрядного товариства у розтраті бюджетних коштів та службовому підробленні.

Як повідомляє обласна прокуратура, директор підприємства заволодів коштами під час виконання робіт із реконструкції котельні дитячого садка та будинку культури. Договір на проведення робіт було укладено ще у вересні 2016 року з управлінням капітального будівництва.

Слідством встановлено, що підрядник не виконав усіх передбачених робіт, однак у документації зазначив їх повне виконання. У результаті таких дій бюджету завдано збитків на понад 120 тисяч гривень.

Обвинувачений тривалий час переховувався за кордоном і був екстрадований з Польщі у лютому 2025 року.

Суд призначив йому покарання у вигляді 2 років і 6 місяців позбавлення волі, а також заборонив обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, строком на 3 роки.

Наразі вирок не набрав законної сили.