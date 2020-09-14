15:31 | 14.09.2020
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На Тернопільщині в ДТП сильно покалічився мотоцикліст

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 13 вересня в с. Комарівка Монастириського району. Близько 11.00 годин, на автодорозі Н-18 «Івано-Франківськ – Тернопіль», зіткнулись мотоцикл «Suzuki V-Strom DL 1000» та автомобіль «Nissan Qashqai». Внаслідок ДТП, сильних ушкоджень зазнав 28-річний житель м. Тернополя, якого госпіталізували в Монастириську лікарню. Місцеві медики встановили, що у чоловіка закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, травма лицевих кісток та відкритий перелом кісток гомілки.

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