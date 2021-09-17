Як через одну не правильну літеру в прізвищі жінка у суді доводила, що справді є матір’ю для свого сина

Встановлення факту родинних відносин стає необхідним у разі виявлення помилок у прізвищах, імені чи по-батькові рідних людей та унеможливлює доведення спорідненості між ними. Встановлення даного факту найчастіше необхідно для визначення права на спадщину, на пенсію, одержання компенсації тощо. Таку перешкоду у реалізації особистих чи майнових прав можна усунути звернувшись до суду з заявою про встановлення факту родинних відносин.

До Кременецького місцевого центру звернулася пані Галина з метою встановлення факту родинних відносин зі своїм сином. Оскільки, на початку 2021 року вона звернулася щодо перерахунку пенсії до органів Пенсійного фонду України. Проте, під час огляду документів, необхідних для перерахунку пенсії, їй повідомили, що у свідоцтві про народження сина допущено помилку, а саме в графі «мати» її прізвище написано з літерою «і» замість «и». А тому, у перерахунку пенсії жінці відмовили.

Порадившись з фахівчинею місцевого центру Іриною Бурченюк, яку призначив Кременецький місцевий центр з надання БВПД, вирішили підготувати заяву про встановлення факту родинних відносин.

Суд заяву про встановлення факту родинних відносин задовольнив.

Коментує фахівчиня Ірина Бурченюк: «Факти, що підлягають встановленню в порядку окремого провадження, повинні мати юридичне значення, тобто від них мають залежати виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав громадян.

Вирішення даної проблеми в судовому порядку можливе лише, якщо заявник не має іншої можливості виправити помилку чи відновити необхідний документ. Тому, разом із заявою про встановлення факту необхідно додати :

1. докази, які підтверджують наявність цього юридичного факту (акти, особові справи, рішення судів, ордери, погосподарські книги, виписки з домових книг, довідки та інші документи, які у собі містять інформацію про родинні відносини);

2. відповіді від органів реєстрації актів цивільного стану про неможливість внесення змін і доповнень, виправлень у записи актів цивільного стану;

3. пояснення свідків, які знають про взаємовідносини особи із заявником.

З рішенням суду можна ознайомитись тут.