Носові кровотечі, коли слід звернутися до лікаря ?

Носова кровотеча може бути проявом, як локального ураження носа, так і симптомом захворювання всього організму. Якщо кровотечі з носа турбують вас занадто часто, настійно рекомендуємо пройти обстеження, адже вони можуть бути ознакою серйозних захворювань – від лейкемії до туберкульозу.

Носова кровотеча розвивається в результаті порушення цілісності кровоносних судин в порожнині носа. Як правило, травмується слизова оболонка передньої частини носа. Кровотечі із задніх відділів бувають більш тривалими і є найбільш небезпечними.

Найпоширеніша причина носових кровотеч – травма, яка може бути легкою або значною, що в свою чергу призводить до великих втрат крові, що загрожують життю.

Кровотеча з носа часто супроводжує такі захворювання як грип або ГРВІ, при яких можуть травмуватися судини носа. Періодичні кровотечі можуть виникати у людей, робота яких пов’язана з пилом, надмірно сухим повітрям. Спільними причинами носових кровотеч виступають хвороби судинної системи і крові, такі як гіпертонічна хвороба, пороки серця, емфізема легенів, захворювання печінки, селезінки.

Серед інших причин, що викликають носові кровотечі виділяють:

– перевтома,

– перегрів організму,

– знижений атмосферний тиск,

– недосипання.

При появі крові з носа рекомендується прийняти сидяче положення, опустити голову вниз, затиснути ніздрі ваткою, по можливості, змоченою перекисем водню, на ніс зверху покласти холодний компрес для звуження судин. Не рекомендується закидати голову. В цьому випадку кров може потрапити в дихальні шляхи. Як правило, кровотеча з передніх відділів носа – найпоширеніша – швидко закінчується сама собою. У тому випадку, якщо носова кровотеча продовжується більше 20 хвилин, потрібно звернутися до лікаря.

Якщо Вас турбують часті і рясні кровотечі, фахівці клініки «Оксфорд Медікал» встановлять причину захворювання і призначать індивідуальну терапію. Діагностика і лікування носової кровотечі проводиться в тісній співпраці лікарів усіх спеціальностей.

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