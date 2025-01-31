Вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається Іван Пушкар

Війна знову принесла сумну звістку та біль у Зборівську громаду, повідомляють у міській раді.

02 листопада 2023 року у бою за нашу Батьківщину в районі населеного пункту Вербове, Запорізької області загинув житель міста Зборів ПУШКАР Іван Петрович, 05.07.1984 р.н.

Раніше військовослужбовець вважався безвісти зниклим, і лише сьогодні стало відомо про його загибель.

У скорботі низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя та висловлюємо щирі співчуття, спільно розділяючи біль втрати з рідними та близькими Захисника України, який до останнього подиху віддано боронив рідну землю.

Слава Герою України! Світла та вічна пам’ять!

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