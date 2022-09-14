Власники елітної нерухомості сплатили для Тернопільщини понад 86,5 млн гривень

Власники елітної нерухомості сплатили для тергромадТернопільщини понад 86,5 млн гривень

Упродовж січня-серпня 2022 року власники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплатили до місцевих бюджетів Тернопілля трохи більше 86,5 млнгривень. Це перевищило очікувані надходження на 9,1 млнгривень або плюс 12 відсотків.

Трохи більша частка сплаченого платежу припадає на власників нерухомості – юридичних осіб. Вони спрямували на розвиток територіальних громад 81,2 млн грн податку на нерухоме майно. Приріст до очікуваних склав 8,8 млн грн або 12 відсотків.

Жителі області перерахували за нерухомість майже 5,3млн грн цього платежу. Додатково фізособи сплатили 325,4тис. грн або плюс 7 відсотків.