Тернополянина оштрафували за телефонні погрози начальнику поліції

Тернопільський суд призначив 1700 грн штрафу чоловікові, який неодноразово дзвонив у поліцію з погрозами. Зокрема, він заявляв, що хоче кинути гранату в начальника тернопільської поліції Олександра Богомола. Протягом 2020 року чоловік п’ять разів телефонував на лінію 102 з подібними заявами. Відомо, що за телефонне хуліганство його судять не вперше: в 2020 році суд вже призначав йому рік умовно за дзвінки на 102 з погрозами.

Як йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду, перший інцидент стався 16 серпня 2020 року. Тоді обвинувачений зателефонував на лінію 102 і почав погрожувати керівнику Нацполіції в Тернопільській області – Олександру Богомолу.

«Я б вашому [керівнику] гранату хотів поставити або переслати», «я йому в очі гранату кину, в руки», «я унічтожу, вб’ю» – такі цитати чоловіка наведені у вироку.

Цього ж дня чоловік знову подзвонив у поліцію. «Я колись відомщу поліції гранатою. Підішлю з подарками. Я всіх розстріляю», – заявив він.

В листопаді цього ж 2020 року чоловік ще раз телефонував до правоохоронців з подібними погрозами. Зокрема, він зазначав, що хоче підірвати відділення поліції.

Дії чоловіка кваліфікували за ч.1 ст. 345 ККУ (погроза щодо працівника правоохоронного органу), санкція якої передбачає мінімум до двох років виправних робіт. Відомо, що в ході слідства чоловік підписав з Олександром Богомолом угоду про примирення.

Суддя Юрій Дзюбановський цю угоду затвердив. Відтак чоловікові призначили 1,7 тис. грн штрафу. Також він повинен заплатити майже 3 тис. грн судових витрат. Наразі вирок ще набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.

Про обвинуваченого відомо, що він пенсіонер без зареєстрованого місця проживання. В червні 2020 року його судили за статтею про хуліганство за те, що він зателефонував до поліції і, нецензурно висловлюючись, заявив, що підірве відділення поліції на Шевченка, 10. Вибухотехніки обстежили будівлю, але небезпеки не виявили. Окрім цього, в січні 2020 року він знову дзвонив і погрожував підірвати ще й автопарк. Тоді за ці дзвінки йому призначили рік умовно.



https://zaxid.net/news/