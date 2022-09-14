Тернопільський епідеміолог: з віком зростає ризик смерті від COVID-19

На Тернопільщині з початку пандемії від ускладнень коронавірусу померли 2 447 людей. Із віком ризик смерті від COVID-19 зростає. Про це розповів епідеміолог обласного центру контролю хвороб Володимир Паничев.

За його словами, за минулу добу на Тернопільщині померли 57-річний і 79-річний чоловіки, у яких був COVID-19.

“Показник летальності – це кількість людей, що померли зі 100 захворілих. На Тернопільщині показник летальності від COVID-19 складає 1,6%. Серед людей віком 60-69 років – померли 658 чоловік, летальність – 2,44%. Серед жителів області віком 70-79 років – померли 801 чоловік і летальність майже 6%. У віці 80 і старше ми втратили 554 людей, а летальність складає 10,7%. Чим старша людина, тим більший ризик смерті від ускладнень коронавірусу. Ці люди в разі нездужання мають обов’язково звертатися за медичною допомогою і їм треба бути щепленими. І саме ці люди мають отримати ще і бустеризацію”, – каже Володимир Паничев.

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