На Тернопільщині згоріла історична дерев’яна церква (фото)

У вівторок, 11 березня 2025 року, в селі Катеринівка, що на Тернопільщині, сталася трагедія – загорілася дерев’яна церква святого великомученика Юрія Переможця. На місце події були негайно направлені сили та засоби Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники прибули на місце пожежі через 20 хвилин після виклику.

Інцидент стався на тлі ремонтних робіт, що проводилися на території храму. Один із робітників виявив задимлення в приміщенні церкви та негайно повідомив на спецлінію 101, що й допомогло оперативно відреагувати на ситуацію.

Церква святого Юрія Переможця – це діюча дерев’яна церква в селі Катеринівка Кременецького району, що належить до Кременецького благочиння Тернопільської єпархії Православної церкви України.

Церква була одноверхою, дерев’яною, з кам’яним фундаментом і хрещатою плануванням з вкороченими бічними раменами. Її розміри були невеликими, але вона мала величну архітектурну цінність. Збудована у 1924-1930 роках, церква замінила попередній храм, збудований ще в 1787 році.

Громада Катеринівки перейшла до Української православної церкви Київського патріархату у 2015 році, після того як священик УПЦ Московського патріархату відмовився служити українською мовою.

Наразі з’ясувалося, що церква згоріла вщент. Розслідування причин виникнення пожежі триває.