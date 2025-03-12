Хвилина мовчання на честь Сергія БОЙКА

Сергій БОЙКО прожив 39 років, сповнених любові до родини та відданості справі. Юрист за освітою, він не вагався, коли прийшов час захищати Україну.

Переїхавши з родиною з Херсона до Тернополя, Сергій одразу пішов до військкомату. Вже за кілька місяців, 28 листопада 2022 року, він загинув під час бою в Павлівці на Донеччині.

“Він був надійною опорою для всіх нас”, – згадують близькі. Як водій механізованої роти, Сергій щодня ризикував життям, доставляючи необхідне на передову.

Побратими пам’ятають його як людину, на яку завжди можна було покластися у найскладніших ситуаціях.

За мужність і самовідданість Сергій БОЙКО посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

У глибокій скорботі залишились мама Людмила, дружина Зоя, дочка Єлизавета та син Іван, для яких він назавжди залишиться Героєм.