Випускники з Чорткова зібрали гроші для воїнів

Випускники Чортківської гімназії імені Маркіяна Шашкевича передали в гуманітарний штаб, який діє при міській раді, 10 300 гривень на потреби воїнів із Чортківської громади, котрі зараз боронять Україну від російських окупантів. Про це повідомляють у міській раді.

Окрім того, одинадцятикласники власноруч виготовили ангелів-охоронців для бійців, намалювали малюнки та написали мотивуючого листа із проханням берегти себе та швидше повертатися до рідного міста.

Нагадаймо, раніше таку ініціативу проявили випускники Чортківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2.