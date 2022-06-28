В тернопільському “Карітасі” можна отримати безоплатну юридичну допомогу
В Карітасі Тернопіль в рамках проєкту Emergency Appeal (Екстренне реагування) від Карітасу Україна є можливість отримати БЕЗОПЛАТНУ юридичну допомогу та консультування з будь-яких питань для осіб, які мають статус внутрішньо переміщених.
Такі консультації відбуваються в осередку Карітасу за адресою:
вул. Замонастирська 1
За попереднім записом!
Номер телефону: 0689492949
Прийом дзвінків відбувається в робочий час: з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00
Також, виїзні консультації фахівців відбуваються на парафіях Тернопільсько-Зборівської Архиєпархії в рамках проєкту Соціальне Служіння УГКЦ.