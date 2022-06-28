Аграрій з Бучаччини передав захисникам два безпілотники

Сотні жителів Бучаччини сьогодні воюють в лавах ЗСУ, а тисячі краян у цьому допомагають.

За це їм висловлюють вдячність українські воїни.

– Хочемо подякувати керівнику ФГ «ГАДЗ» за вагому підтримку нашого підрозділу! Нещодавно Петро Іванович закупив та передав нам надзвичайно важливу техніку – два безпілотники DJI Mavic 3, які будуть допомагати нам у виконанні бойових завдань на передовій. Це не перша така підтримка від бучаччан і Гадза Петра Івановича, – повідомив у Facebook Микола Пипко.