Як Кременеччина переживає відключення світла: лікарня на генераторі, вода за графіком і пункти незламності

Після останнього знеструмлення у Кременці організували роботу критичної інфраструктури, зокрема лікарні та систем водопостачання і водовідведення. У громаді відкрили пункти незламності, де мешканці можуть зігрітися, зарядити телефони, скористатися інтернетом і отримати допомогу. До підтримки людей долучилися й освітні заклади.

У коментарях міський голова Андрій Смаглюк, директорка ліцею Галина Шевчук, вихователька Леся Кондратюк і директор міськводгоспу Олег Волянюк розповіли, як громада організувала роботу під час відключень.

Міський голова Кременця Андрій Смаглюк розповів, що після відключення електроенергії, яке сталося у п’ятницю близько 20:00, першочерговим завданням було забезпечити роботу критичних об’єктів.

Зокрема, безперебійна робота була важливою для лікарні. Завдяки генератору та запасам пального медичний заклад зміг повернутися до звичного режиму роботи приблизно до 04:00.

Також резервне живлення задіяли для систем водопостачання та водовідведення. Мешканців інформували про графік подачі води та подальші дії.

За словами Андрія Смаглюка, відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ньому ухвалили рішення щодо подальшої роботи закладів освіти та дитячих садків і визначили план дій у ситуації, що склалася.

У громаді відкрили пункти незламності. Допомогу мешканцям також надавали у підрозділах ДСНС і поліції.

У ліцеї можна зігрітися, зарядити гаджети та попрацювати

До підтримки містян долучився й один із місцевих ліцеїв. Його директорка Галина Шевчук розповіла, що заклад вирішив допомогти учням і мешканцям, які живуть неподалік. Завдяки генератору в будівлі можна забезпечити електроенергією необхідні прилади.

До ліцею приходять діти, щоб зарядити телефони й планшети, які потрібні їм для навчання та зв’язку. Тут вони можуть побути в теплі, відпочити, погратися та випити кави з печивом.

У пункті незламності відвідувачам пропонують гарячі напої, можливість зарядити пристрої та скористатися Wi-Fi. Також облаштовано місце для роботи.

Вихователька Леся Кондратюк звернула увагу на потреби батьків із маленькими дітьми. У пункті є кімната матері та дитини, де можна переодягнути малюка, змінити підгузок, сповити його чи покласти відпочити в теплі та спокійній атмосфері.

Воду подають за допомогою генераторів

Під час відключень електроенергії окремим викликом стає забезпечення водопостачання. Директор міськводгоспу Олег Волянюк пояснив, що для роботи насосів потрібна електрика. Коли централізоване живлення відсутнє, обладнання запускають за допомогою генераторів, щоб подавати воду мешканцям.

Міська влада та комунальні служби працюють над тим, щоб підтримувати життєво необхідні послуги під час знеструмлень. Пункти незламності водночас залишаються місцем, де люди можуть зігрітися, зарядити гаджети й залишатися на зв’язку.