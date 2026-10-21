Колишня помічниця Людмили Марченко змінила покази в апеляції: заявила, що передавала депутатці гроші

Народна депутатка з Тернополя Людмила Марченко просить Апеляційну палату Вищого антикорупційного суду виправдати її у справі про зловживання впливом. 21 жовтня суд заслухав виступ Марченко та її захисника. Наступні засідання призначили на 12 і 13 листопада.

Під час засідання Марченко заперечила свою провину та заявила, що докази обвинувачення не підтверджують її причетності до інкримінованого злочину.

«Коли у державі сталася війна, я не виїхала, я відкрила благодійний фонд. Тому я тут стою сама особисто, і прошу вас звернути увагу не на уяву прокурора, а на конкретні докази», — сказала народна депутатка.

Вона також заявила, що їй інкримінують отримання 11 300 доларів, яких, за її словами, ніхто не бачив.

«На мені наручники репутації, які я ношу уже три роки. Прошу визнати мене невинуватою та виправдати мене, визнати протиправними дії детектива, визнати недійсними докази, скасувати арешти, накладене на моє майно», — заявила Марченко.

Колеснік визнала провину в апеляції та розповіла про передачу грошей

Окрему увагу суду привернула зміна позиції колишньої помічниці депутатки Анастасії Колеснік. Під час дебатів на попередньому засіданні вона визнала свою провину. Водночас суддя зауважив, що у вироку першої інстанції зазначено: тоді Колеснік вини не визнавала.

Під час виступу Колеснік розповіла про роботу благодійного фонду, оформлення документів для волонтерів і труднощі, які виникли після змін у системі «Шлях». За її словами, вона повідомляла про ці проблеми Людмилу Марченко, а згодом документи для виїзду волонтерів почали передавати іншій помічниці.

Колеснік стверджувала, що не могла самостійно вирішувати певні питання без дозволу Марченко.

Також вона розповіла про два випадки передачі грошей. За словами Колеснік, в одному випадку кошти їй приніс чоловік, якого вона позначила літерою «Г.». Ці гроші вона передала Марченко, залишивши собі 200 доларів.

Про інший епізод Колеснік розповіла, що чоловік передав їй гроші після отримання документів для виїзду за кордон. Того самого дня, за її словами, вона відвезла кошти Марченко, також залишивши собі 200 доларів.

«Інакшого виходу у мене не було, тому що один раз я вже подумала за всіх, крім себе, тепер трішечки обставини змінилися, що мусила казати і все висловити так, як воно і було», — сказала Колеснік.

Раніше, під час розгляду справи в суді першої інстанції, Колеснік заявляла, що Марченко не знала про неправомірну діяльність. Тепер суд має визначити, як її нова позиція впливатиме на подальший розгляд справи.

Суд може повернутися до дослідження доказів

Під час засідання 21 жовтня суддя повідомив, що на наступному засіданні запропонує учасникам процесу обговорити можливість повернення до стадії дослідження доказів. Це питання виникло через те, що позиція Колеснік під час дебатів відрізняється від тієї, яку вона займала в суді першої інстанції.

Якщо Колеснік захоче дати показання, суд розгляне можливість повернення до відповідної стадії процесу. Суддя наголосив, що дебати не є стадією допиту чи дослідження доказів.

Наступні засідання заплановані на 12 листопада з 09:00 до 12:00 та 13 листопада з 13:30 до 15:45. Суд планує продовжити фінальні виступи сторін.

У чому суть справи Людмили Марченко

19 березня 2026 року Вищий антикорупційний суд визнав Людмилу Марченко та її колишню помічницю Анастасію Колеснік винними у зловживанні впливом і призначив кожній по два роки позбавлення волі.

Крім того, Марченко позбавили права обіймати посади в органах державної влади протягом трьох років. Колеснік — права обіймати посади, пов’язані з оформленням дозволів на виїзд з України, також на три роки.

За версією обвинувачення, Марченко та її помічниця обіцяли за гроші посприяти отриманню дозволів на виїзд чоловіків за кордон і внесенню відповідних даних до системи «Шлях». Слідство повідомляло про два епізоди: отримання 6 тисяч доларів США та 5 300 доларів США — загалом 11 300 доларів.

Захисники Марченко оскаржили вирок в Апеляційній палаті ВАКС. Апеляційний розгляд триває.