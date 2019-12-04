Є п’ять аспектів щастя, згідно з якими живу і почуваюся щасливим, – о. Олексій Філюк із Лановеччини



Живучи минулим, ви не рухаєтеся вперед, а тупцюєте на місці. Якщо хтось вас образив простіть бо хто прощає тому і Господь простить!!! Натомість ваше теперішнє круто зміниться в кращу сторону, якщо ви залишите минуле))

3.Будьте вдячними Богу та рідним за те що маєте!!!

Вдячність – це опора, на яку можна спертися перед тим, як рухатися далі. Моє серце сповнене вдячності Богу за те, що я живу, можу рухатися, ходити, бачити та відчувати і маю людей, які мене люблять!!! Дякую Вам!!

4.Навчіться радіти життю!!!

Багато людей чекають якихось подій, щоб стати щасливими: купівлі певної речі, зустрічі з якоюсь людиною чи появи сприятливих обставин. Якщо ви нещасливі зараз, то нічого не зміниться й після появи тих речей!!

Але потрібно навчитися радіти тому що маємо сьогодні!!!

5. Якою доля не була б, життя прекрасне!!

Друзі щастя поруч у дрібницях, головне це бачити!!

На мою думку щастям є- бачити радість в дитячих очах, споглядати в зоряне небо, їсти морозиво на лавочці в парку, гладити собаку, бути присутнім на спільній молитві, радіти успіху ближніх, бачити чудові квіти та багато іншого!

Але якщо ви звикли в усьому бачити негатив, щастя вам не посміхнеться.! Щаслива людина – це, перш за все, вдячна людина. Навчіться дякувати Богові за будь-які надані можливості, за все, що вам дарується. Візьміть собі за звичку щодня перед сном знаходити хоча б одну річ, за яку ви від чистого серця можете сказати “дякую Боже”. Неважливо, що це буде – може, ви подякуєте за хорошу погоду або за те, що змогли насолодитися співом птахів!!

Будьте всі щасливі і Богом Благословенні!!!!