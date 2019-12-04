Є п’ять аспектів щастя, згідно з якими живу і почуваюся щасливим, – о. Олексій Філюк із Лановеччини
Олексій Філюк, священник із Тернопільщини, якого завдяки його активності у соцмережах, знає чи не уся країна, поділився у мережі Facebook власними аспектами щастя:
- П’ять аспектів щастя, по яких живу і відчуваю себе ЩАСЛИВИМ!!!
Ми всі – різні, але маємо залишатися ЛЮДЬМИ.
1.Будьте добрими!!!
Людина, яка творить добро, обов’язково отримує у відповідь те, що вона сіє. Якщо сьогодні ви не маєте у своєму житті дива, то зробіть його для когось іншого провідайте стареньку вдову, зробіть подарунок знедоленим, або бодай купіть пиріжок бездомному псу))
2.Не живіть минулим!!!
Живучи минулим, ви не рухаєтеся вперед, а тупцюєте на місці. Якщо хтось вас образив простіть бо хто прощає тому і Господь простить!!! Натомість ваше теперішнє круто зміниться в кращу сторону, якщо ви залишите минуле))
3.Будьте вдячними Богу та рідним за те що маєте!!!
Вдячність – це опора, на яку можна спертися перед тим, як рухатися далі. Моє серце сповнене вдячності Богу за те, що я живу, можу рухатися, ходити, бачити та відчувати і маю людей, які мене люблять!!! Дякую Вам!!
4.Навчіться радіти життю!!!
Багато людей чекають якихось подій, щоб стати щасливими: купівлі певної речі, зустрічі з якоюсь людиною чи появи сприятливих обставин. Якщо ви нещасливі зараз, то нічого не зміниться й після появи тих речей!!
Але потрібно навчитися радіти тому що маємо сьогодні!!!
5. Якою доля не була б, життя прекрасне!!
Друзі щастя поруч у дрібницях, головне це бачити!!
На мою думку щастям є- бачити радість в дитячих очах, споглядати в зоряне небо, їсти морозиво на лавочці в парку, гладити собаку, бути присутнім на спільній молитві, радіти успіху ближніх, бачити чудові квіти та багато іншого!
Але якщо ви звикли в усьому бачити негатив, щастя вам не посміхнеться.! Щаслива людина – це, перш за все, вдячна людина. Навчіться дякувати Богові за будь-які надані можливості, за все, що вам дарується. Візьміть собі за звичку щодня перед сном знаходити хоча б одну річ, за яку ви від чистого серця можете сказати “дякую Боже”. Неважливо, що це буде – може, ви подякуєте за хорошу погоду або за те, що змогли насолодитися співом птахів!!
Будьте всі щасливі і Богом Благословенні!!!!