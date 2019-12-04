З 8 грудня через Тернопіль курсуватиме потяг до Чернівців

«Укрзалізниця» запускає з 8 грудня потяг за новим напрямком. Про це розповіли в прес-службі компанії. Повідомляє «Ternopil-future».

Так, потяг їздитиме за напрямком Київ-Рахів, який проходитиме через Чернівці. Тернополяни зможуть комфортно дістатися до «української Швейцарії», це стосується як студентів, так і туристів, які прагнуть відвідати це надзвичайно красиве містечко.

З Тернополя поїзд відправлятиметься о 22.35 вечора, а в Чернівці прибуватиме в 4.20 ранку. Протягом свого шляху поїзд зупинятиметься в Теребовлі, Хоросткові, Копичинцях, Чорткові, Товстому та Заліщиках. В той же час з Чернівців у напрямку Тернополя залізничний транспорт вирушатиме в 17.40 вечора, а приїжджатиме в обласний центр в одинадцятій годині вечора.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» планує значно збільшити кількість швидкісних поїздів «Інтерсіті». Нові плани підприємства озвучив його керівник Євген Кравцов. За його словами, в Укрзалізниці мають намір протягом наступних п’яти років закупити ще десять одиниць швидкісних поїздів. Таким чином компанія підвищить сервіс і зможе залучити більшу кількість клієнтів.

Також «Укрзалізниця» оголосила конкурс на пошук компанії, яка забезпечуватиме харчування та послуги мультимедіа в поїздах «Інтерсіті». Так, за умовами конкурсу його переможець повинен постачати напої, певний набір продуктів та готові страви, які попередньо узгоджуватимуть з «Укрзалізницею». При цьому пасажири зможуть розраховуватися за отримані послуги, використовуючи платіжні системи.

Компанія, яка отримає перемогу на конкурсі, має сформувати певний медіа-контент, що дозволить пасажиру переглядати фільми, мультфільми, телепередачі чи слухати музику або аудіокниги без підключення до інтернету. Оскільки від клієнтів «Укрзалізниці» є чимало нарікань на погану якість інтернету на шляху руху залізничного транспорту.