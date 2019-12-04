12:34 | 4.12.2019
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На Тернопільщині виявили збудник сказу у двох корів

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сказ

Подія сталась 30 листопада, коли у приватному господарстві жителя с. Рудка, Кременецького району загинула одна з чотирьох корів. З метою з’ясування обставин загибелі худоби, спеціалісти Управління Держпродспоживслужби у Кременецькому районі, здійснили відбір патматеріалу загиблої тварини та направили в Львівську регіональну державну лабораторію ветеринарної медицини, а тушу знищили методом спалювання. 3 грудня лабораторно було підтверджено наявність у загиблої корови збудника сказу. 

Додатково, ознаки захворювання виявлено ще в однієї корови з даного господарства. Працівники Держпродспоживслужби усипили тварину, а її тушу знищили.

Сьогодні, 4 грудня, заплановано засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кременецькій РДА в ході якого мають розробити план заходів з ліквідації вогнища сказу серед домашніх тварин на території с. Рудка та недопущення поширення збудника сказу на території Кременецького району

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