З-під шарів фарби — до історії: унікальна реставрація храму в Бережанах на відео

У Бережанах розчищають унікальний живопис початку ХХ століття в храмі Пресвятої Трійці — з’явилося відео з реставрації

Церква Пресвятої Трійці в місті Бережани — архітектурна пам’ятка національного значення та єдиний храм у Західній Україні, збережений у межах ринкової площі. У стінах цієї святині, що є діючим храмом УГКЦ і частиною Бережанського історико-культурного заповідника, триває унікальний процес — відновлення втраченого сакрального живопису початку ХХ століття.

Нещодавно під пізнішими шарами фарби у центральному куполі виявлено фрагменти автентичних розписів. Про це повідомив настоятель храму о. Іван Хрептак. Реставраційні роботи проводить команда фахівців під керівництвом знаного реставратора Олексія Чередніченка.

«Це розписи, які вважали втраченими. Ми буквально знімаємо шари часу, повертаючи храму його історичне обличчя», — зазначив Олексій Чередніченко.

📽️ У відео, автором якого є Захар Дябло, задокументовано етапи реставраційного процесу: від розчищення до фіксації та збереження мистецьких елементів. Це не просто технічна робота — це повернення до життя втрачених сторінок духовної та культурної спадщини України.

Церква Пресвятої Трійці була збудована у 1786–1902 роках. У ній зберігається Римсько-Бережанська чудотворна ікона Пресвятої Богородиці та мощі Івана Хрестителя. Храм є важливим духовним осередком, паломницьким і відпустовим місцем Тернопільсько-Зборівської архиєпархії.

У майбутньому команда реставраторів планує представити серію публікацій, що розкриватимуть деталі мистецького відкриття — імена авторів, сюжет, художню стилістику та методи розчищення.