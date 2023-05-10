На Тернопільщині 32 підприємства не виплачували людям зарплати

З початку цього року працівники ДПС в області на спільних з органами місцевої влади засіданнях комісій заслухали керівників чотирьох підприємств, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати, податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. За наслідками проведеної роботи по чотирьох підприємствах ліквідованозаборгованість із заробітної плати в сумі 1 млн 50,3 тис. грн, з податку на доходи фізичних осіб в сумі 130,9 тис. грн, з єдиного соціального внеску в сумі 317,4 тис. гривень. Крім того, проведено індивідуальну роз’яснювальну роботу з керівниками 32 підприємств, за наслідками якої 30 виплатилизаборгованість із заробітної плати в сумі 4 млн 179,3 тис. грн, з податку на доходи фізичних осіб – 1 млн 265,9 тис. грн, з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – 829,1 тис. гривень.

Податківці області спільно з органами місцевої влади здійснюють контроль за додержанням платниками податків чинного законодавства про оплату праці. Упродовж січня-квітня на засіданнях комісій заслухано керівників 35підприємств та організацій, на яких заробітна плата виплачувалась у мінімальному чи нижче мінімального розмірах. За наслідками проведеної роботи 32 підприємствапідвищили рівень виплати заробітної плати. Як наслідок, до бюджету надійшло 697,3 тис. грн податку на доходи фізичних осіб та 387,5 тис. грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Крім того, проведено роз’яснювальну роботу з аналогічних питань по 236 підприємствах та організаціях області. За результатами проведеної роботи 211 підприємств підвищили рівень виплати заробітної плати. Як наслідок, до бюджету надійшло 2 млн 333,2 тис. грн податку на доходи фізичних осіб та 2 млн 556,5 тис. грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.