200 закладок щодня: у Тернополі затримали наркокур’єра з місячним доходом у 100 тисяч

У Тернополі правоохоронці викрили 29-річного жителя Збаража, який щодня розповсюджував до 200 закладок з PVP-наркотиками. Спільну операцію провели співробітники управління боротьби з наркозлочинністю, СБУ та аналітики кримінальної поліції.

Зловмисник отримував заборонені речовини поштою, фасував їх у дози та розкладав у різних районах Тернополя та області. У ході розслідування з’ясувалося, що він працював на кілька телеграм-наркомаркетів і щомісяця заробляв близько 100 тисяч гривень.

Під час обшуків у підозрюваного вилучили чергову партію психотропних речовин (так звані “солі”) орієнтовною вартістю 200 тисяч гривень, електронні ваги, телефони, пакувальні матеріали та координати схованок.

Як повідомив начальник УБН в Тернопільській області Михайло Димида, цей чоловік вже потрапляв у поле зору поліції за збут наркотиків у великих обсягах, однак раніше отримав умовне покарання.

Нині йому оголошено підозру за ч. 2 ст. 307 КК України — збут наркотиків у великих розмірах. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави. Слідство продовжується, встановлюються канали постачання та можливі спільники.