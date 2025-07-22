З Польщі в Україну: екстрадованого злочинця з Тернопільщини взяли під варту

Тернопільський суд арештував жителя Бучача, який через фірму «маскував» виїзд військовозобов’язаних за кордон

Тернопільський міськрайонний суд задовольнив клопотання слідчого та прокурора щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до жителя Бучача, екстрадованого з Республіки Польща. Чоловік підозрюється в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України у складі організованої групи (ч. 3 ст. 27 – ч. 3 ст. 332 КК України).

Слідством встановлено, що підозрюваний створив транспортне підприємство, зареєстроване на підставну особу, та оформив ліцензію на міжнародні перевезення вантажів і пасажирів. Використовуючи фіктивну документацію, протягом 2022–2023 років він разом зі спільниками переправив за кордон десятки чоловіків призовного віку, беручи за «послугу» 6–7 тисяч доларів США з кожного.

Для прикриття злочинної схеми військовозобов’язаних реєстрували в державній інформаційній системі «Шлях» як нібито водіїв підприємства. Водночас, частина з них навіть не мала водійських посвідчень.

Після оголошення підозри чоловік утік за кордон, але був затриманий у польському аеропорту та екстрадований в Україну.

Розслідування триває. Підозрюваному загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.