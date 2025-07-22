Небезпечна доба: тернопільські рятувальники ліквідовували пожежі та допомагали мешканцям із шершнями

Протягом 21 липня підрозділи Головного управління ДСНС України у Тернопільській області здійснили кілька оперативних виїздів, зокрема ліквідували дві пожежі, знешкодили вибухонебезпечні предмети та надали допомогу населенню.

🔥 Ліквідація пожеж

О 13:41 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку в місті Підгайці Тернопільського району. Завдяки оперативним діям вогнеборців пожежу на площі 2 м² було швидко ліквідовано. Вогнем знищено перекриття будівлі.

О 21:58 рятувальники залучалися до ліквідації загоряння на стихійному сміттєзвалищі в місті Тернопіль на вулиці Микулинецька. Пожежу оперативно ліквідовано, її причини встановлюються.

💣 Знешкодження вибухонебезпечних предметів

У місті Збараж піротехнічним розрахунком ДСНС вилучено та знешкоджено три артилерійські снаряди калібру 88 мм, часів Другої світової війни. Роботи проводились із дотриманням усіх заходів безпеки.

🤝 Допомога населенню

У селі Констанція Борщівської територіальної громади Чортківського району рятувальники надали допомогу мешканцям приватного будинку, вилучивши гніздо шершнів, яке знаходилося під покриттям даху та становило реальну загрозу для життя і здоров’я людей.

🔹 ДСНС України вкотре закликає громадян дотримуватись правил пожежної безпеки та бути обережними при виявленні підозрілих предметів. У разі небезпеки – негайно телефонуйте за номером 101.