У Тернополі Ford вʼїхав у мотоцикл: постраждала 19-річна пасажирка

У Тернополі, близько 13:00, на вулиці Довженка сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легковика та мотоцикла. Про це повідомили у Тернопільському райуправлінні поліції.

За попередніми даними, водійка Ford Escape, здійснюючи поворот, допустила зіткнення з мотоциклом Lifan LF150-2E. У результаті аварії травмувалася пасажирка мототранспорту — тернополянка 2006 року народження. Постраждалу бригада швидкої допомоги доправила до медзакладу. Після огляду та надання необхідної допомоги її відпустили додому.

У обох водіїв взято зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини та обставини ДТП встановлюють слідчі.

Поліція вкотре закликає учасників дорожнього руху бути максимально уважними на перехрестях та під час виконання маневрів.