Залозецький спиртзавод поповнив бюджет України на 144 000 600 грн

За результатами електронного аукціону з продажу об’єкта малої приватизації окремого майна Залозецького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» в державний бюджет України надійшли кошти в сумі 144 000 600 грн з ПДВ.

На виконання вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» ( із внесеними змінами ) 22 листопада 2022 року відбулось підписання договору купівлі-продажу даного об’єкта малої приватизації за участі начальника Регіонального відділення ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях Володимира Солонини, заступника начальника Регіонального відділення ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях – начальника Управління забезпечення реалізації повноважень у Тернопільській області Руслана Белошицького, заступника начальника Управління забезпечення реалізації повноважень у Тернопільській області Олександра Лінев‘юка та представника покупця ТОВ «ГРОШИК» Романа Кривошея.