Учора в Тернополі патрульні виявили чотири автівки, які перебували в розшуку ДВС

Один з таких автомобілів, інспектори зупинили за порушення ПДР на вулиці Злуки. Під час перевірки документів, патрульні встановили, що транспортний засіб Renault перебуває в розшуку державною виконавчою службою.

Окрім того, спілкуючись з водієм, інспектори виявили в чоловіка явні ознаки алкогольного сп’яніння. Охоронці порядку запропонували йому пройти огляд на стан сп’яніння на місці чи у найближчому медичному закладі, на що останній категорично відмовився.

Патрульні склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння), винесли постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП, повідомили працівників ДВС та евакуювали автомобіль на арештмайданчик.

Троє інших водіїв — сплатили заборгованість на місці зупинки, працівники ДВС закрили виконавче провадження, аби громадяни змогли безперешкодно продовжити рух.