У Тернополі закупили мобільні туалети та кухні для пунктів обігріву

Тернопільська міська рада замовила польові кухні та мобільні туалет-кабіни для пунктів обігріву в місті.

Так, угоду на туалети вартістю 457 тис. грн уклали із ТОВ «УТД Техпром» 17 листопада, повідомляється в системі закупівель Prozorro. Замовлення передбачає поставку 20 мобільних кабін вартістю 22,85 тис. грн кожна. Виробник туалетів не вказаний, втім ціни на біотуалети в оголошеннях коливаються від 20 до 30 тис. грн без доставки. Сам постачальник недавно продав один туалет з таким же описом за 25 тис. грн іншому замовникові.

Як пояснила начальниця управління цифрової трансформації та комунікацій зі ЗМІ міськради Мар’яна Зварич, мобільні туалети планують встановлювати біля пунктів обігріву у разі відсутності централізованого водопостачання та відведення. Пункти обігріву планують як стаціонарні, так і мобільні.

Міськрада також замовила 28 польових кухонь вартістю 2,28 млн грн. Постачатиме їх ТОВ «Аргон Центр». Кожна із кухонь КП-75П коштуватиме 102,3 тис. грн з ПДВ. Це кухні із додатковим начинням, як от казанами, сокирою, пальником, столиком тощо. Ми знайшли архівні оголошення від «Аргон Центр», де кухня з начинням продавалась за 102,3 тис. грн. За такі ж гроші фірма пропонує печі в інших великих закупівлях. На сайті «Аргон центр» кухня вказана за ціною у 82 тис. грн, очевидно без доставки, і як повідомила менеджерка магазину – це ціна без ПДВ.

За даними Clarity, «УТД Техпром» отримує бюджетні замовлення з кінця 2021 року, загалом уклавши угод на понад 4 млн грн. Власницею товариства є мешканка Запоріжжя Христина Літвінова.

«Аргон Центр» з’явився в закупівлях у жовтні цього року, підписавши договорів на 800 тис. грн, без описаної закупівлі. Фірма створена майже три роки тому і належить Павлу та Денису Поліщукам з Броварів.