Заміна сім-картки: працівники поліції застерігають від шахрайської схеми

Понад 46 000 гривень зникло з банківського рахунку місцевої мешканки. Слідчі Тернопільського районного управління поліції за даним фактом розпочали кримінальне провадження.

Потерпіла розповіла, що до неї зателефонував невідомий, який представився працівником мобільного телефонного зв’язку. Він запевнив жінку, що їй необхідно замінити сім-картку, оскільки на цей момент вона не функціонує начебто через застарілість. Заявниця погодилася на умови незнайомця і ввела комбінацію цифр, яку назвав додзвонювач. За лічені хвилини вона отримала сповіщення про списання грошей з кредитної банківської картки. Як результат – втратила понад 46 000 гривень.

Правоохоронці розшукують шахрая і звертаються до мешканців області не повідомляти жодної інформації невідомим особам.

Захистіть телефонний номер, який прив’язаний до банківського рахунку. Більшість громадян прив’язує свій номер телефону до банківських карток та до сторінок у соцмережах, що дає можливість зловмисникам отримати доступ до банківського рахунку.

Щоб убезпечити своїх абонентів, оператори радять свою SIM-картку прив’язати до паспортних даних та відключити послугу віддаленої заміни сім-карти у свого мобільного оператора. У такому випадку під час її заміни абонент повинен буде прийти до сервісного центру та пред’явити документи, що засвідчують особу.

Тримайте в секреті логін на пароль до онлайн-кабінету мобільного оператора, смс-коди операторів; puk-код та серійний номер cім-картки, а також ні в якому разі не повідомляйте коди, які надходять в смс-повідомлення чи у мобільний додаток банку.

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.