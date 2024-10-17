Понад 956 млн грн єдиного податку надійшло до місцевих бюджетів Тернопільщини 

Упродовж січня-вересня цього року представники бізнесу Тернопільщини, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, спрямували до місцевих бюджетів області 956,8 млн грн єдиного податку. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження цього платежу зросли на 285,2 млн грн або ж на 42,5%.

Значна частка сплаченого податку – внесок приватних підприємців. Так, за 9 місяців цього року вони сплатили 747,9 млн грн єдиного податку, що на 255,8 млн грн або ж на 52% більше, ніж за відповідний період 2023 року.

Юридичні особи третьої та четвертої груп перерахували протягом січня-вересня 208,9 млн грн єдиного податку, а це на 29,3 млн грн більше, ніж за 9 місяців минулого року.

Єдиний податок – платіж, який спрямовується в повному обсязі до місцевих скарбниць. Відтак територіальні громади можуть його використовувати для розвитку своєї інфраструктури.

Головне управління ДПС у Тернопільській області щиро дякує суб’єктам господарювання, які продовжують здійснювати діяльність, створювати нові робочі місця, сплачувати податкові платежі та підтримувати місцеві громади.