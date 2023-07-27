19:54 | 27.07.2023
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Новини Тернополя 

Щедрі депутати тернопільської міської ради планують виділити землю для церкви

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На сесії тернопільської міської ради, яка відбудеться 28.07.2023р.,  міська рада віддасть в постійне користування «Тернопільсько-Зборівській Архиєпархії Української Греко-Католицької Церкви» земельну ділянку. Про це повідомляє Андрій Будзинський.

Земельну ділянку площею 465м² по вул.Тролейбусна, що на повороті до комплексу новобудов Тролейбусна 5 а-г, для будівництва каплиці. Чи було прохання мешканців прилеглих будинків про таке будівництво, через відсутність в радіусі 200м місця для молитви, не повідомлялося, – пише активіст у групі Реальний Тернопіль.

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