На Тернопільщині побудували потужну електростанцію, яка стежить за сонцем

У Монастириському районі, що на Тернопільщині, відкрили сучасну сонячну електростанцію потужністю 5,94 МВт. Про це повідомляє ecotown.com.ua.

“На непридатній для сільського господарства землі, глині та суглинках. Одні з найдисциплінованіших платників податків. Так виглядають інновації та інвестиції, які ми завели в депресивний район. І це далеко не все. Гарно. Дух захоплює, – повідомив Андрій Старух, голова Монастириської ОТГ”.

Проєкт на непридатній для сільського господарства землі – глині та суглинках – реалізувала компанія Trident Energy. На СЕС площею 10 гектарів встановлено 21 600 модулів. Станція повертається за сонцем завдяки одноосьовим трекерам «схід-захід».

Передбачається, що сонячна станція вироблятиме достатньо електроенергії для забезпечення енергопотреб 972 тисяч домогосподарств.

Сонячну станцію побудувала компанія Ukrainian Systems Solar.

“Ми залучили інвестиції у депресивний район, – повідомив голова Монастириської об’єднаної територіальної громади Андрій Старух. – Інвестиції вже працюють на громаду».