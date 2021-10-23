У Малашівцях на Покрови було по особливому святково!

У невеличкому селі Малашівці поблизу Тернополя люди самі організувались і влаштували справжнє свято Покрови Пресвятої Богородиці і День захисників і захисниць України.

Як виникла ідея свята?

Головним ініціатором і організатором заходу був місцевий мешканець Олег Білоус. Саме він вирішив спробувати згуртувати небайдужих односельчан навколо ідеї влаштувати особливі урочистості. І задум вдався. На свято зійшлось чимало людей цілими сім’ями.

«Я виріс у сім’ї, де всі шанували своє, українське. Три з половиною роки був за кордоном. Повернувся у рідне село, а тут дух українства занепадає. Нема ні пісні, ні слова, ні забави як колись… Треба життя Малашівець відновлювати, розвивати, щоб ми взагалі не зникли.» — розповідає Олег Юліанович.

На заході виступив народний хор імені Івана Кобилянського, який приїхав на запрошення із Тернополя. Хористи у національних костюмах співали українських народних пісень, спілкувалися із гостями свята, частувалися. Дійство відбулося біля Стрілецької могили.

Ідея запросити народний хор виникла у Надії Молоток, односельчанки пана Олега. Вона активно включилася у роботу, допомагала, підказувала як і що краще зробити.

Свято, у Малашівцях підтвердило те, що для організації людей потрібний поштовх, а далі небайдужі мешканці підтягнуться самі. Ідея сподобалася місцевим підприємцям і вони зголосились надати допомогу.

«Залучили місцевих спонсорів, аграріїв. Це були Чепурнатий Володимир Володимирович, Бригидір Олег Теодозійович, Алексевич Василь Ярославович.» — уточнює Олег Білоус.

Навіть найменші села мають потенціал для відновлення, розвитку. Але для цього потрібні ініціативні люди, які затрачатимуть свій час, енергію, кошти. Досвіт пана Олега показує, що дрібна ініціатива може перерости в урочисту подію, яка цінна для місцевих мешканців і увійде в історію села.