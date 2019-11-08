Здогадки небезпідставні: у Чорткові справді похована представниця родини-власниці потужної індустрії

Буквально кілька днів тому Чортків.Сity публікував цікаву історію про захоронення на старому чортківському кладовищі по вулиці Степана Бандери (колишній Міцкевича) з унікальним надгробком та заглибленістю в часі протяжністю майже півтора століття.

Фото Максима Огородника

Переклад напису, вибитого на надгробку, здійснила авторка відкриття – місцева аматорка-краєзнавиця Вікторія Пахолюк.

Фото Максима Огородника

Перше слово Ruhestätte означає місце спочинку на кладовищі. Там спочиває Анна Хартманн, дівоче прізвище Хекле, дружина головного цісарського військового лікаря. Народилася 26 липня 1852 року, померла 17 квітня 1875-го.

Фото Максима Огородника

Прізвище, виписане в металі, стимулювало Вікторію, а згодом і журналістів Чортків.Сity, вдатися до досліджень імені Хартманн та стосунку власне захоронення до потужної й натепер у світі індустрії перев`язувальних матеріалів під брендом PAUL HARTMANN. Адже компанія має 39 заводів в різних країнах – Німеччині, Франції, Чехії, Австрії, Іспанії, Швейцарії, Голландії, Китаї.

Публікація наразі отримала три з половиною тисячі переглядів.

Фото Максима Огородника

Її перепостили та поширили інші інтернет-видання. І там додався коментар ось такого змісту (автор – під ніком Logist Milk).

– Це був один з синів засновника компанії (їх у нього було 15.) Цитата з сайту компанії: «Ключову роль в подальшому процвітанні бізнесу родини Хартманнів зіграла франко-прусська війна 1870-1871 рр. Один з синів Пауля – Артур був лікарем і служив в армійських медичних частинах. Повернувшись з війни, він поскаржився батькові на критичний брак перев’язувальних матеріалів в армійських госпіталях . Це змусило Пауля задуматися. Він зв’язався з хірургом з Тюбінгена Віктором фон Брунсом – автором новаторського на ті часи винаходу – знежиреної вати, яка відмінно вбирала кров і гній. Пауль Хартманн подарував велике життя винаходу Брунса і відкрив нову еру в терапії ран. Налагодивши в 1873 році серійне виробництво чудо-пов’язок, Пауль Хартманн зробив перший рішучий крок від текстилю до медицини.

Фото Максима Огородника

Виходить, здогадки абсолютно не безпідставні, а навпаки.