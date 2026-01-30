На Тернопільщині шкільний автобус виїхав на зустрічну смугу та врізався в автомобіль

29 січня близько 8:15 в селі Загороддя Вишнівецької громади сталося ДТП за участю шкільного автобуса та легкового автомобіля. Водій автобуса виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Skoda Fabia. В результаті удару травми отримала пасажирка легковика, жінка 1961 року народження. Вона була госпіталізована бригадою екстреної медичної допомоги.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Лановецького відділення поліції, яка зафіксувала обставини події. Кермувальникам взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального Кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).