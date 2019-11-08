Світлини, як виглядав Збараж в часи Прекрасної Епохи

Повітове місто в Галичині в складі Австро-Угорщини. В 1890 році там мешкало 8,7 тис. осіб. Найбільша пам’ятка Збаража – замок – занепав, там розміщувався цукровий завод, який в 1896 році згорів. Його викупив Тадеуш-Владислав Нємєнтовський, який розпочав реконструкцію. Але до Першої світової війни роботи так і не завершились.

На початку XX століття у Збаражі також діяли 2 цегельні, млин, кам’яний кар’єр. В 1906 році проклали залізницю від Тернополя до Збаража. Працювали в місті 4 приватні лікарі. Діяла аптека. З навчальних закладів – головна нормальна й жіноча тривіальна школи. Джерело: Хроніки Прекрасної Епохи