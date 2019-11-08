09:31 | 8.11.2019
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Світлини, як виглядав Збараж в часи Прекрасної Епохи

Irena 0 Views Прокоментуй!

Повітове місто в Галичині в складі Австро-Угорщини. В 1890 році там мешкало 8,7 тис. осіб. Найбільша пам’ятка Збаража – замок – занепав, там розміщувався цукровий завод, який в 1896 році згорів. Його викупив Тадеуш-Владислав Нємєнтовський, який розпочав реконструкцію. Але до Першої світової війни роботи так і не завершились.

На початку XX століття у Збаражі також діяли 2 цегельні, млин, кам’яний кар’єр. В 1906 році проклали залізницю від Тернополя до Збаража.

Працювали в місті 4 приватні лікарі. Діяла аптека. З навчальних закладів – головна нормальна й жіноча тривіальна школи.

Джерело: Хроніки Прекрасної Епохи

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *