Жахи в Теребовлянському психоневрологічному інтернаті

В рамках реалізації національного превентивного механізму працівники Департаменту НПМ Секретаріату Уповноваженого, регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого у Тернопільській області Володимир Шевченко та громадські монітори Андрій Крижановський і Уляна Шевченко здійснили повторний моніторинговий візит до Теребовлянського психоневрологічного інтернату Тернопільської області.

Під час візиту монітори зауважили, що адміністрація інтернату усунула окремі недоліки після попереднього візиту НПМ. Зокрема, було облаштовано кімнату психологічного розвантаження, де підопічні можуть проводити вільний час, для забезпечення приватності встановлено перегородки у туалетах.

Проте моніторингова група виявила і низку нових порушень прав мешканців Теребовлянського психоневрологічного інтернату.

Так, у відділенні, розташованому на четвертому поверсі, проживають маломобільні люди з глибокими порушеннями психічного розвитку. Вхідні двері на поверсі зачиняються на замок, тому люди фактично ніколи не виходять за межі відділення. Крім того, частина цього відділення відокремлена закритими дверима, а на вікнах кімнат у цьому крилі будівлі встановлені ґрати.

Житлові кімнати перенаселені, в них задушливий запах, подекуди сморід. Мешканці цього відокремленого крила скаржилися, що сюди їх поселяють за будь-які провини – сварку з сусідом по кімнаті, скарги на персонал, відмову від приймання їжі тощо. Персонал підтвердив цей факт. Підопічні цього відділення пригнічені, годинами сидять на дерев’яних лавах або ходять коридором. Єдина розвага – телевізор, який встановлений під стелею. Деяким підопічним дозволяють повертатися до кімнат, де вони жили до того, як «завинили» перед персоналом, а інші – живуть там постійно протягом багатьох років.

Наявність постійно зачинених дверей на останньому поверсі будівлі, де мешкають маломобільні підопічні, є небезпечним, оскільки у разі пожежі їх можуть не встигнути евакуювати.

Ще 12 осіб, у яких виявлено висипи, за усним розпорядженням лікаря ізольовані у двох кімнатах другого поверху. Кімната для чоловіків закрита на замок, для жінок – приперта ззовні лавою. Дві жінки вимушені спати на одному ліжку, оскільки в кімнаті, розрахованій на дев’ять осіб, перебувало десять. Подушка у жінок також одна на двох. У медичній документації цих осіб відсутні рекомендації щодо їхньої ізоляції. При цьому, медичні сестри обробляють висипи у підопічних препаратом без лікарських призначень, не роблячи при цьому записів про здійснені маніпуляції.

Під час аналізу медичної документації виявлено інші порушення, зокрема призначення не лікарями, а медичними сестрами нейролептичних препаратів. Члени моніторингової групи були свідками того, як медична сестра при судомному нападі у підопічної застосовувала ін’єкційні препарати, що не були призначені лікарем.

Грубі порушення встановлено в роботі харчоблоку. Моніторингова група виявила у закритому приміщенні не обліковані (недодані мешканцям) продукти харчування (цукор, ящик олії) і миючі засоби. При цьому, усі підопічні скаржилися, що чай в інтернаті дають без цукру. Невідомо куди зникло 1,5 кг сметани, що була призначена для вечері мешканців. Також в інтернаті порушують процедуру встановлення факту смерті підопічних: не викликаються працівники поліції, які мають зафіксувати відсутність ознак насильницької смерті.

За результатами візиту будуть складені акти реагування Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та направлені до Тернопільської облдержадміністрації, Головного управління Національної поліції у Тернопільській області та Міністерства соціальної політики України.