Ще одною окрасою Тернополя стане символічна «Алея єднання»

У Тернополі стало на одну зелену зону більше. «Алею єднання» з двадцяти дерев під екзотичною назвою «катальпа бегнонієподібна» 30 жовтня було висаджено на проспекті Степана Бандери (біля літака). Захід проходив з метою інтеграції й об’єднання внутрішньо переміщених осіб з місцевою громадою в рамках проекту «Файне єднає» за сприяння МОМ та ЄС. Його учасниками стали переселенці з тимчасово окупованих територій України, жителі міста Тернопіль, а також працівники Тернопільської обласної бібліотеки для дітей, які активно працюють над втіленням даного проекту. Наперекір несприятливим погоднім умовам, під чітким керівництвом головного спеціаліста-ландшафтника відділу благоустрою та екології ТМР Світлани Молодецької, активістам вдалось здійснити задумане. Відновити потрачені сили садівникам допоміг гарячий чай і смачні пиріжки, випечені дбайливими жіночими руками. Сподіваємось, Алея єднання стане символом зародження нового життя у «Файному місті».

Уляна Пилипчук – працівник ТОБД