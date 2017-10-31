Смачна мандрівка у Козову



Рецептом традиційної галицької страви “Засипана капуста” для проекту Мандрівка Старим Кордоном поділилася мама домашнього пивовара із Козови Володимира Яреми.

Як зазначив Володимир, на території Козівського району цю страву готували переважно в селах Конюхи, Сеньків — в керунку до Зборова. “Моя мама із Монастириського району, — розповідає чоловік. — Вона готує засипану капусту так, як бабця, прабаба”.

Спосіб приготування:

Посічену капусту заливають гарячою водою й чекають, поки вона закипить, аби зійшла гіркота. Відтак її відціджують і заливають молоком. Капуста знову має закипіти. Тоді додають моркву, цибулю і перемішують, додають небагато звареного пшона, нехай кілька хвилин ще повариться. Потім додають сметану і масло, сіль і перець за смаком. Окремо розбавляють муку з холодною водою та додають у киплячу капусту. Готова страва подається із шкварками.

— Я довго не вміла її варити, — розповідає мама Володимира Яреми, — бо в нас ніхто не хотів її їсти. Після того, як вийшла заміж, одного разу на весіллі подавали саме цю страву. Чоловік сказав, що вона йому дуже сподобалася й надалі часто просив зготувати її. Перший раз її варила, консультуючись з мамою по телефону. Тепер готую частково, як вона, але дещо й свого додаю. Мама, наприклад, засмажує цибулю, а я додаю сиру”.