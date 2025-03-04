Жінка переходила на червоне світло, – юнак сяде за ґрати через смерть пішохода

Слідчі поліції оголосили підозру 19-річному жителю Тернопільського району у вчиненні смертельної ДТП

Дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками трапилася у Тернополі 7 лютого близько 21:30.

19-річний житель Тернопільського району, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, на регульованому пішохідному переході здійснив наїзд на місцеву жительку, яка переходила дорогу на заборонений сигнал світлофора. Від отриманих травм жінка загинула на місці події.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції ГУНП в Тернопільській області оголосили водієві підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.