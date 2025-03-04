Обікрала сестру та племінника на 6 тис.грн. Тепер жінка може сісти за ґрати на 8 років

У вчиненні крадіжки грошей поліцейські підозрюють жительку Тернопільського району

Прийшовши у гості до сестри і племінника, жінка викрала 1000 гривень та 200 доларів.

До співробітників відділення поліції №3 міста Теребовлі із заявою про вчинення майнового злочину звернувся житель Микулинецької громади. Чоловік повідомив, що після гостювання тітки з його дому зникли гроші. Що це родичка причетна до крадіжки – чоловік переконаний, адже в приватній розмові вона зізналася, що взяла кошти.

Встановлюючи обставини вчинення злочину, поліцейські з’ясували, що 60-річна жителька села Романівка гостювала у сестри та племінника. Затрималася надовго і, дочекавшись, допоки залишиться в кімнаті одна, залізла до шафи, викрала 1000 гривень та 200 доларів та через вікно втекла.

Помітивши крадіжку, племінник одразу зателефонував тітці і попросив повернути гроші. Жінка у скоєному зізналася і пообіцяла, що принесе назад те, що взяла. Два тижні родичі чекали, та врешті звернулися за допомогою до поліції.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Зловмисниці загрожує до восьми років позбавлення волі за крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області