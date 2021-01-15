У Зарваниці молитовно зустріли Старий Новий рік

Чудова традиція спільної молитовної зустрічі Нового року за юліанським календарем сформувалась у Марійському духовному центрі «Зарваниця». Щороку 13 січня, у переддень празника Обрізання Ісуса Христа та св. Василія Великого, сотні вірних прибувають до паломницького центру, щоб єднатись у спільній молитві, колядуючи та ділячись правдивою різдвяною радістю. Через посилення карантинних обмежень цьогорічне святкування відбулося у менших масштабах.

У малій базиліці Зарваницької Матері Божої відбулася Архиєрейська Свята Літургія, яку очолив архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк спільно з владикою Димитрієм Григораком, екзархом Бучацьким, єпископом Кам’янець-Подільським Іваном Куликом, єпископом-помічником Тернопільсько-Зборівським Теодором Мартинюком і священнослужителями. Чимало вірних долучались до спільної молитви за допомогою трансляції наживо, яка здійснювалася у соціальній мережі “Фейсбук” та на Ютуб каналі МДЦ «Зарваниця». В цей особливий час усі спільною молитвою дякували Господеві за прожитий рік, за всі отримані ласки та просили благословення на Новий рік.

У пастирському слові митрополит Василій, підсумовуючи прожитий рік, згадав про радості, тріумфи й перемоги, але також не забув про тривоги й смуток, які турбують нас зараз. «Віримо, що з Божою допомогою минулий рік оновив наші душі, зробив нас щедрішими на добрі діла й милосердя, щирішими у молитві, прихильнішими до ближніх і ближчими до Господа. В цей день перепросімо Бога за наші падіння у гріх та попросімо ласки завжди підніматися та йти вперед», – зазначив архиєрей. На завершення митрополит щиро закликав усіх паломників усилено молитися за мир, спокій у нашій державі, за припинення епідемії коронавірусу й видужання усіх хворих.

На завершення святкування учасники Тернопільського осередку спільноти «Подружні зустрічі» представили різдвяне дійство “Вертеп”. Також у цей день архиєпископ і митрополит Василій приймав вітання з нагоди іменин.

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